В Омске планируют построить ещё одну гостиницу на проспекте Мира

Заместитель мэра Омска, директор департамента городской экономической политики Елена Дячук на пресс-конференции, посвящённой инвестиционным проектам, рассказала о работе над проектами по строительству в Омске гостиниц.
Строительство пятизвёздочного отеля начнётся уже в ближайшее время. По словам Елены Дячук, документы проходили согласование в региональном Минкульте. Здание разместится в центре города, в здании бывшей обувной фабрики «Луч». Инвестор уже скоро получит разрешение на строительство.
Остальные инвестиционные проекты пока находятся в стадии проработки. Например, в планах мэрии реанимировать проект гостиницы на проспекте Мира, у Хоккейной академии «Авангард». Переговоры с инвестором уже ведутся.