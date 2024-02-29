В Омске планируют построить ещё одну гостиницу на проспекте Мира

Строительство пятизвёздочного отеля начнётся уже в ближайшее время. По словам Елены Дячук, документы проходили согласование в региональном Минкульте. Здание разместится в центре города, в здании бывшей обувной фабрики «Луч». Инвестор уже скоро получит разрешение на строительство.