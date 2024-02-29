Когда в марте выплаты единого пособия на детей?

— 1 марта за предыдущий месяц будут перечислены на счет в банке: единое пособие, пособие на ребенка военнослужащего, проходящего срочную службу по призыву, ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до 1,5 лет) для неработающих граждан, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;