Когда в марте выплаты единого пособия на детей?

В Челябинской области установлен единый день выплаты детских пособий — 3-е число каждого месяца. В марте этот день приходится на воскресение, поэтому выплаты придут накануне в пятницу.
— 1 марта за предыдущий месяц будут перечислены на счет в банке: единое пособие, пособие на ребенка военнослужащего, проходящего срочную службу по призыву, ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до 1,5 лет) для неработающих граждан, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
— 5 марта будет перечислена ежемесячная выплата из маткапитала;
— до 8 марта выплачиваются пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет трудоустроенным родителям.
Доставка пособий через почтовые отделения осуществляется по графику Почты России — с 4 по 24 число.