Доллар подешевел на торгах утром в четверг

По информации на 10:36, среди зарубежных валют наибольшим падением отметилась американская валюта — на старте торгов в четверг она потеряла 0,68%. Один доллар теперь стоит 3,22 белорусских рубля.
Валюта Китая подешевела на 0,67%, за 10 юаней установлена цена в 4,45 белорусских рубля.
Российская валюта, наоборот, окрепла и стала дороже на 0,53%. Теперь 100 единиц стоят 3,54 белорусских рубля.
Информации по евро нет.
Что касается стоимости зарубежной валюты в банках, то она после начала торгов немного изменилась в цене. Как правило, в обменниках ее можно купить чуть дороже, чем на бирже. Дело в том, что на курс влияет множество факторов, в том числе, спрос, а он может меняться в течение дня.
Российский рубль (100 единиц) в четверг можно купить в среднем за 3,54 белорусских рубля, продать банку — за 3,49. Евро обменники реализуют в среднем по 3,52 белорусских рубля, приобретают по 3,48. А вот доллар можно приобрети дешевле — по 3,23, сдать — за 3,21.