Доллар подешевел на торгах утром в четверг

Что касается стоимости зарубежной валюты в банках, то она после начала торгов немного изменилась в цене. Как правило, в обменниках ее можно купить чуть дороже, чем на бирже. Дело в том, что на курс влияет множество факторов, в том числе, спрос, а он может меняться в течение дня.