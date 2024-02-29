АСВ начинает выплаты вкладчикам Киви Банка

Федеральные СМИ пишут, что свою страховую ответственность по отношению к Киви Банку АСВ оценило в 4,3 млрд руб. Страховое возмещение смогут получить почти 300 физлиц, около 11 тыс. ИП и 9 тыс. компаний. В то же время издания выяснили, что на начало февраля объём средств юрлиц составлял 18,4 млрд руб.