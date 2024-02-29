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АСВ начинает выплаты вкладчикам Киви Банка

Агентство по страхованию складов начинает выплаты вкладчикам Киви Банка 29 февраля. Возмещения будут проводиться через «Уралсиб». Для получения возмещения вкладчикам нужно предоставить паспорт и заполнить форму заявления.

Вкладчики, проживающие вне населенных пунктов, где находятся подразделения банка-агента, могут направить заявления в агентство по почте, уточняется в сообщении АСВ.

ЦБ отозвал лицензию у «Киви» 21 февраля. По активам этот банк занимал 89 место в России. Решение объяснялось тем, что финансовая организация нарушила федеральные законы о банковской деятельности и требования законодательства в области противодействия «отмыванию» доходов и финансирования терроризма.

Федеральные СМИ пишут, что свою страховую ответственность по отношению к Киви Банку АСВ оценило в 4,3 млрд руб. Страховое возмещение смогут получить почти 300 физлиц, около 11 тыс. ИП и 9 тыс. компаний. В то же время издания выяснили, что на начало февраля объём средств юрлиц составлял 18,4 млрд руб.

В Башкирии с данным банком работало приложение транспортной карты «Алга», его переключили на другую платформу.