АСВ начинает выплаты вкладчикам Киви Банка

Вкладчики, проживающие вне населенных пунктов, где находятся подразделения банка-агента, могут направить заявления в агентство по почте, уточняется в сообщении АСВ.
ЦБ отозвал лицензию у «Киви» 21 февраля. По активам этот банк занимал 89 место в России. Решение объяснялось тем, что финансовая организация нарушила федеральные законы о банковской деятельности и требования законодательства в области противодействия «отмыванию» доходов и финансирования терроризма.
Федеральные СМИ пишут, что свою страховую ответственность по отношению к Киви Банку АСВ оценило в 4,3 млрд руб. Страховое возмещение смогут получить почти 300 физлиц, около 11 тыс. ИП и 9 тыс. компаний. В то же время издания выяснили, что на начало февраля объём средств юрлиц составлял 18,4 млрд руб.
В Башкирии с данным банком работало приложение транспортной карты «Алга», его переключили на другую платформу.