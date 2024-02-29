Экономическая активность в Узбекистане продолжила рост в новом году — эксперты

Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) сообщил, что по данным на январь, оценка бизнес-климата в Узбекистане снова улучшилась. Аналитический показатель рассчитывается ежемесячно на основе опроса, проводимого ЦЭИР.
По сравнению с декабрем в январе сводный индикатор бизнес-климата увеличился на 7 пунктов до 61, что указывает на дальнейшее расширение деловой активности. Для сравнения, в январе прошлого года сводный показатель составил 54 пункта.
Оценки текущего состояния бизнеса во всех отраслях, кроме сферы услуг, были более позитивными. В целом, 41% дали «хорошую» оценку текущего состояния бизнеса, 13% — «плохую».
Оценивая текущий спрос на товары и услуги, 35% предприятий отметили рост потребления. Вместе с тем 17% компаний увеличили количество своих работников.
Ожидания перспектив развития бизнеса сигнализируют о достаточно высоком уровне оптимизма у предпринимателей. Сводный индикатор ожиданий относительно перспектив развития бизнеса в ближайшие три месяца достиг рекордной отметки за последние два года, набрав 81 пункт. Существенные улучшения оптимизма показали сферы промышленности (92 пункта) и строительства (81 пункт).
В целом, по результатам опроса, 79% предприятий ожидают улучшения общего состояния их бизнеса. Ожидания предприятий по спросу на товары и услуги составили 74%. Почти 72% работодателей готовы увеличить количество сотрудников в своей компании.