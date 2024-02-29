Проблема с заселением скандальной красноярской высотки на Норильской решена

Выяснилось, что во время возведения высотки на участке неподалеку было организовано производство бетона. Для этого по закону была введена санитарно-защитная зона, в которую попал и строящийся дом. Производство давно закрыто, но собственница участка не уведомила об этом службы, которые занимаются оформлением документации. В итоге разобрались с этой бюрократией и привели все в соответствие, — рассказал об итогах проверки Михаил Котюков в своем телеграм-аккаунте.