Проблема с заселением скандальной красноярской высотки на Норильской решена

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков помог дольщикам получить ключи от квартир в доме на улице Норильской регионального центра.
Собственники жилья вынуждены были обратиться к главе региона, когда узнали, что уже готовый дом не сдают из-за расположения. Хотя в свое время все разрешения были получены и строительство шло на совершенно законных основаниях.
Михаил Котюков поручил администрации города и лично Владиславу Логинову разобраться в ситуации как можно быстрее.
Выяснилось, что во время возведения высотки на участке неподалеку было организовано производство бетона. Для этого по закону была введена санитарно-защитная зона, в которую попал и строящийся дом. Производство давно закрыто, но собственница участка не уведомила об этом службы, которые занимаются оформлением документации. В итоге разобрались с этой бюрократией и привели все в соответствие, — рассказал об итогах проверки Михаил Котюков в своем телеграм-аккаунте.
Он также добавил, что разрешение на сдачу дома в эксплуатацию уже получено, и собственники квартир могут заселяться.