В ряде домов Приволжского района отключат воду на сутки

В некоторых домах Приволжского района Казани отключат водоснабжение. Это связано с работами по подключению переложенного участка водопровода к централизованным сетям водоснабжения города.
С 9:00 4 марта до 9:00 5 марта воду отключат по следующим адресам:
33-й Военный городок, 1, 2, 4, 5 корп.1, 5 корп.2, 5 корп.3, 5 корп.4, 6, 7а, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 22, 24б, 24 В, 24и, 28, 30, 36, 38, 40, 44, 191.
МУП «Водоканал» сообщает, что будет понижено давление воды, из-за чего возможны кратковременные перебои водоснабжения. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.
Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843)231−62−60.