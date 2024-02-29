В Иркутске пока не будут судить экс-главу «Южного управления ЖКС»

Производство по делу приостановлено в конце января 2024 года, сообщает ИА «ИрСити».
Следствие считает, что с сентября 2019 года руководство трёх управляющих компаний: «Южного управления ЖКС», «Западного управления ЖКС» и «Северного управления ЖКС», называемых «сторонами света», на постоянной основе получало вознаграждение от подрядчиков, в том числе через посредников. Между УК и подрядчиками заключались договоры на техническое обслуживание и содержание, а за это подрядчики отдавали руководству УК 5−10% от суммы выполненных работ. С теми, кто не хотел платить, разрывали контракт.
Дело в отношении директора «Южного УЖКС» поступило в Октябрьский районный суд Иркутска в марте 2023 года. Заседания постоянно откладывались из-за болезни обвиняемого. На последнее заседание 30 января Васильев предоставил медицинское заключение, из которого следовало, что он тяжело болен. После этого судья решила приостановить рассмотрение дела.
Напомним, ранее в Иркутске были рассмотрены дела в отношении других взяточников: совладельца группы компаний Валерия Сокольникова, экс-гендиректора «Западного УЖКС» Ялексея Яковченка, одного из бывших совладельцев «сторон света» Виталия Пыленка и экс-руководителя объединения управляющих компаний Иркутской области Михаила Дамешека.