В Иркутске пока не будут судить экс-главу «Южного управления ЖКС»

Следствие считает, что с сентября 2019 года руководство трёх управляющих компаний: «Южного управления ЖКС», «Западного управления ЖКС» и «Северного управления ЖКС», называемых «сторонами света», на постоянной основе получало вознаграждение от подрядчиков, в том числе через посредников. Между УК и подрядчиками заключались договоры на техническое обслуживание и содержание, а за это подрядчики отдавали руководству УК 5−10% от суммы выполненных работ. С теми, кто не хотел платить, разрывали контракт.