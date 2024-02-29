В Башкирии опровергли слухи о введении нового «налога на СВО»

Мошенники начали использовать новую схему по выводу денег со счетов граждан. Злоумышленники рассылают гражданам письма от имени банков с предупреждением о предстоящем списании налога на специальную военную операцию. Сообщается, что от уплаты налога можно отказаться в личном кабинете банка, перейдя по ссылке. Ссылка ведет на поддельный сайт. Вводя данные для входа в личный кабинет, пользователь открывает мошенникам доступ к своим счетам.