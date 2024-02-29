Пермский цирк возглавил менеджер из Воронежа

В цирке «Ъ-Прикамье» сообщили, что новый директор ранее руководил Воронежским цирком. Господин Блохин работает в системе «Росгосцирка» уже 18 лет, был главным администратором в Ростовском цирке, а затем заместителем директора в Сочинском.



Господин Блохин сообщил «Ъ», что он возглавляет оба цирка — и Пермский, и Воронежский.



Осенью 2023 года и. о. директора пермского цирка была назначена Анна Грибова, главный бухгалтер учреждения. Предыдущий директор Ксения Россихина, прежде — замдиректора краевого учреждения «Губерния», вышла в декретный отпуск. Ранее в 2022 году директором цирка непродолжительное время был экс-министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский.