Беларусь запретила ввоз продуктов трех компаний РФ из-за токсичного кадмия

В Минздраве уточнили, что речь идет про запрет на продукцию от три российских производителей. Это «Тимоша», «Барнаульская халвичная фабрика», «АРОНАП». Говорится, что эпидемиологи в продукции от названных компании обнаружили превышение допустимого уровня кадмия в 1,2−1,8 раза. Кроме того, нашли повышенное содержание красителей. Указаны желтый «солнечный закат», тартразин, блестящий синий FCF, азорубин. В ведомстве акцентировали внимание на том, что названные вещества не допустимы при производстве названной пищевой продукции.