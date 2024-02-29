Отдельное решение президент предложил для школьных классных руководителей и кураторов групп в техникумах и колледжах, которые работают в населенных пунктах, которым нужно уделить особое внимание — где живет менее 100 тысяч человек. Выплата будет увеличена вдвое до 10 тысяч рублей с 1 марта 2024 года.
Путин сообщил о новых выплатах педагогам школ и колледжей
Выступая с посланием к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заявил, что с 1 сентября 2024 года вводится новая федеральная выплата в 5 тысяч рублей для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.