Путин сообщил о новых выплатах педагогам школ и колледжей

Отдельное решение президент предложил для школьных классных руководителей и кураторов групп в техникумах и колледжах, которые работают в населенных пунктах, которым нужно уделить особое внимание — где живет менее 100 тысяч человек. Выплата будет увеличена вдвое до 10 тысяч рублей с 1 марта 2024 года.