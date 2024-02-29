Торговый дом Казахстана открылся в ОАЭ

По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами составил 328,9 млн долларов, из них на долю казахстанского экспорта приходится 210,3 млн долларов, импорта из ОАЭ — 118,6 млн долларов. Учитывая значительный потенциал, Казахстан и Эмираты могут увеличить объемы торговли до 1 млрд долларов. Отечественные предприятия готовы нарастить поставки органической сельхозпродукции на рынок стран Залива. Вместе с тем, Казахстан заинтересован сотрудничать с эмиратскими компании в сфере АПК.