Торговый дом Казахстана открылся в ОАЭ

В рамках торговой миссии состоялся Казахстанско-Эмиратский деловой форум на площадке ЭКСПО Дубай 2020. В мероприятии приняли участие свыше двухсот компаний из двух стран, а также почетные гости.
Открывая работу форума, Арман Шаккалиев отметил, что благодаря безналоговой системе, сильной экономике и востребованности казахстанских товаров в ОАЭ Эмираты — оправданно одно из самых популярных направлений для казахстанских бизнесменов.
По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами составил 328,9 млн долларов, из них на долю казахстанского экспорта приходится 210,3 млн долларов, импорта из ОАЭ — 118,6 млн долларов. Учитывая значительный потенциал, Казахстан и Эмираты могут увеличить объемы торговли до 1 млрд долларов. Отечественные предприятия готовы нарастить поставки органической сельхозпродукции на рынок стран Залива. Вместе с тем, Казахстан заинтересован сотрудничать с эмиратскими компании в сфере АПК.
— Мы приветствуем партнерство в области сельского хозяйства, а также приглашаем эмиратские компании инвестировать в производство органической пищевой продукции. Правительством Казахстана гарантирована безопасная и стабильная инвестиционная среда, предусматривающая пакет инвестиционных преференций для экспортоориентированных проектов.
В свою очередь председатель Международной торговой палаты ОАЭ Хумаида Мохамед Бен Салем заявил о готовности содействовать развитию двусторонних взаимоотношений.
Для повышения привлекательности и продвижения отечественных товаров и услуг на рынок ОАЭ в национальном павильоне на ЭКСПО Дубай открылся Торговый дом Казахстана при содействии QazTrade, Министерства торговли и интеграции РК, посольства Казахстана в ОАЭ.
Эта площадка объединит бизнес-круги Казахстана и ОАЭ, создав прочную основу для дальнейшего развития торговли, а также совместных проектов в IT, нефтесервисной отрасли.
Инфраструктура павильона предоставляется предпринимателям на безвозмездной основе до конца 2024 года. На первом этаже торгового дома расположится шоу-рум казахстанских товаров. На втором этаже запускается коворкинг Qaz Steppe Innovation Hub, где будут представлены передовые стартап-проекты Казахстана.
На полях бизнес-форума под эгидой QazTrade прошли B2B переговоры, в которых приняли участие 60 казахстанских производителей продуктов питания, химической промышленности, IT-услуг, строительной отрасли и другие.
По итогам деловых встреч предприниматели подписали экспортные контракты на 28,6 млн долларов. Это, в частности, договоры на поставку мясной продукции, осетровой икры, сафлорового масла, фасованного риса.
В рамках делового форума заключен меморандум о взаимопонимании между Внешнеторговой палатой Казахстана и Федерацией торгово-промышленных палат ОАЭ и о создании совместного Делового совета.