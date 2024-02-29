В Молдове тотальная нехватка рабочих рук: Жители страны не лентяи, их не устраивает низкая зарплата, завышенные требования и слишком длинный рабочий день

В Молдове не хватает более восьми тысяч работников. По данным Национального агентства занятости населения, большинство вакансий — в Кишинёве. Молодые люди неохотно берутся за работу из-за отсутствия опыта, высокой нагрузки и низкой зарплаты.
Национальное агентство занятости в этом году планирует трудоустроить около 18 тысяч человек, передаёт radiomoldova.md. Вакантными остаются предложения как в государственном, так и в частном секторах. Но они не столь привлекательны и не мотивируют граждан оставаться в стране, говорят люди. По их словам, помимо низкой зарплаты, многие работодатели предъявляют слишком высокие требования, включая дополнительный труд.
По данным Национального агентства занятости, в течение 2023 года было трудоустроено около 11 тысяч человек. При этом в прошлом году 786 человек окончили ваучерные курсы, получив профессию, а 407 безработных нашли работу.