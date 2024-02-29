В Челябинской области ужесточили правила работы для перевозчиков

Областное министерство дорожного хозяйства и транспорта наделяется полномочиями по выдаче дубликата свидетельства об осуществлении перевозок по регулярным маршрутам.
Кроме того, перевозчики должны проинформировать владельцев автовокзалов об изменении тарифов не позднее чем за 15 дней до того, когда поменяются цены.
Также устанавливается административная ответственность для перевозчиков, если одновременно число транспортных средств на маршруте будет превышать их заявку (в соответствии с расписанием).
За первое выявленное нарушение будет установлен административный штраф в размере 15 тысяч рублей, за повторное нарушение — 25 тысяч рублей. Только потом вопрос с недобросовестными перевозчиками будет решаться в судебном порядке.
В заксобрании Челябинской области отмечают, что изменения направлены на повышение качества услуг, оказываемых населению, и усиление контроля за соблюдением требований в выданных свидетельствах на осуществление регулярных перевозок по маршрутам.