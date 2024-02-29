В УрФУ рассказали, что будет с корпусами вуза после строительства кампуса

Напомним, на территории нового района планируют построить корпуса для института экономики и управления, института радиоэлектроники и информационных технологий, а также СУНЦ УрФУ.



«Здание радиофака на углу улиц Мира и Малышева, конца 1960-х годов постройки — оно останется. Там оперировать будет институт радиоэлектронники и информационных технологий. Там останется магистерская подготовка и дополнительное образование. Бакалавриат и специалитет — все съедут в Новокольцовский кампус», — рассказал екатеринбургским депутатам на заседании комиссии господин Бугров.



Институт экономики и управления на сегодняшний день находится как в главном учебном корпусе, на территории инжека, так и на улице Гоголя, в здании, которое ранее занимал уральский филиал Российского экономического университета им. Плеханова. «Эти здания также останутся в ведении УрФУ. Отраслевая экономика останется территориально на старых местах», — рассказал Дмитрий Бугров.



На этом же заседании депутаты постоянной комиссии по бюджету и экономической политике екатеринбургской гордумы частично поддержали просьбу УрФУ в предоставлении льготы по уплате земельного налога на участки под кампусом в Новокольцовском.