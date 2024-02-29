Власти Перми проанализировали предложения активистов по работе сервисов кикшеринга

В публичных слушаниях, которые прошли в начале февраля, приняли участие представители общественности, депутаты гордумы и сотрудники ГИБДД. В ходе мероприятия было отмечено, что с момента начала работы в Перми кикшеринговых сервисов, предоставляющих в аренду электросамокаты, мэрия и ГИБДД ведут совместную работу по обеспечению безопасности движения. Новые правила, разработанные городскими властями, планируется принять для выработки конструктивного подхода к организации размещения электросамокатов на территории Перми. Это нужно для того, чтобы пермяки могли одинаково безопасно чувствовать себя на улицах города. От жителей приходят жалобы на то, что прокатные электросамокаты оставляют в неположенных местах — на газонах, подходах к пешеходным переходам, остановках, что не только портит облик города, но и мешает коммунальной технике. Кроме этого, часто можно наблюдать, как на самокате катаются вдвоем и явно превышают разрешенную скорость.