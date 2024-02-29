Власти Перми проанализировали предложения активистов по работе сервисов кикшеринга

В публичных слушаниях, которые прошли в начале февраля, приняли участие представители общественности, депутаты гордумы и сотрудники ГИБДД. В ходе мероприятия было отмечено, что с момента начала работы в Перми кикшеринговых сервисов, предоставляющих в аренду электросамокаты, мэрия и ГИБДД ведут совместную работу по обеспечению безопасности движения. Новые правила, разработанные городскими властями, планируется принять для выработки конструктивного подхода к организации размещения электросамокатов на территории Перми. Это нужно для того, чтобы пермяки могли одинаково безопасно чувствовать себя на улицах города. От жителей приходят жалобы на то, что прокатные электросамокаты оставляют в неположенных местах — на газонах, подходах к пешеходным переходам, остановках, что не только портит облик города, но и мешает коммунальной технике. Кроме этого, часто можно наблюдать, как на самокате катаются вдвоем и явно превышают разрешенную скорость.
Так, с докладом о работе проката электросамокатов выступила замначальника городского департамента транспорта Елена Мамонова, которая рассказала, что в городские правила благоустройства планируется внести изменения, которые предусматривают парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ) на общественных территориях только на велопарковках. По словам Мамоновой, в центральном планировочном районе парковки для СИМ не предусмотрены, поэтому предполагается урегулировать перемещение прокатных электросамокатов, оставленных в неотведенных для этого местах. Также планируется ввести компенсацию затрат на перемещение и хранение таких электросамокатов.
По этому поводу своё мнение высказал доктор технических наук, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов, который сказал, что оптимальный вариант, когда муниципалитет предоставляет определенные места, которые будут контролировать кикшеринговые компании, чтобы там осуществлялись начало и конец поездки арендованных электросамокатов.
Также одним из предложений стало полное исключение из проекта решения пункта по ограничению размещения парковок электросамокатов и их перемещению. Предложение было отклонено, потому что оно исключает сам предмет обсуждения. Подчеркивается, что проект решения не вводит запрет на размещение средств индивидуальной мобильности на территориях общего пользования, а регулирует правила их размещения.
Кроме того, по итогам публичных слушаний поступило предложение ввести комплекс ограничений для СИМ. Среди них запрет на парковку электросамокатов на велодорожках, остановках, тротуарах шириной менее 1,5 м, клумбах, газонах, на территории памятников и монументов и в радиусе не менее 25 м от перечисленных объектов, на расстоянии менее 10 метров от входных групп социально значимых объектов и другие. Это предложение также было отклонено, так как проект правового акта при таком подходе выйдет за границы Правил благоустройства и затронет область, не относящуюся к муниципальному уровню ответственности.
По итогам публичных слушаний с поправкой было принято одно предложение. Сформированный с учетом результатов публичных слушаний проект изменений в Правила благоустройства будет рассмотрен на заседании Пермской городской Думы.