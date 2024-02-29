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В Казахстане с 1 марта изменится режим работы пунктов пропуска — КНБ

АЛМАТЫ, 29 фев — Sputnik. В Казахстане из-за установления единого часового пояса изменится режим работы ряда пунктов пропуска, сообщили в пресс-службе КНБ.
Источник: Комитет госдоходов минифина Казахстана

С 1 марта 2024 года указанные пункты пропуска будут работать с 07.00 до 19.00:

с Россией:

  • «Найза», Павлодарская область.
  • «Коянбай», Абайская область.
  • «Байтанат», Абайская область.

с Китаем:

  • «Нур Жолы», Алматинская область.
  • «Достык», Алматинская область.
  • «Колжат», Алматинская область.
  • «Бахты», Восточно-Казахстанская область.
  • «Майкапчагай», Восточно-Казахстанская область.

с Кыргызстаном:

  • «Кеген», Алматинская область.

Рекомендации по адаптации к смене часового пояса

В первые дни лучше дать организму больше сна, удлинить продолжительность сна на час. Соблюдать режим правильного питания, исключив из рациона жирную, острую, копченую пищу, фастфуд и сладости. Полезно больше двигаться и гулять на свежем воздухе, снизить чрезмерные нагрузки, особенно детям и пожилым людям.

Напомним, инициатива по переходу к единому часовому поясу принадлежит казахстанским ученым и экспертам, вошедшим в рабочую группу по вопросам исчисления времени. Ранее ими был изучен международной опыт, в соответствии с которым единый часовой пояс действует в 175 странах мира, тогда как более чем в одном часовом поясе живут всего 22 государства.

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