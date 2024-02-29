В Казахстане с 1 марта изменится режим работы пунктов пропуска — КНБ

С 1 марта 2024 года указанные пункты пропуска будут работать с 07.00 до 19.00:
с Россией:
- «Найза», Павлодарская область.
- «Коянбай», Абайская область.
- «Байтанат», Абайская область.
с Китаем:
- «Нур Жолы», Алматинская область.
- «Достык», Алматинская область.
- «Колжат», Алматинская область.
- «Бахты», Восточно-Казахстанская область.
- «Майкапчагай», Восточно-Казахстанская область.
с Кыргызстаном:
- «Кеген», Алматинская область.
Рекомендации по адаптации к смене часового пояса
В первые дни лучше дать организму больше сна, удлинить продолжительность сна на час. Соблюдать режим правильного питания, исключив из рациона жирную, острую, копченую пищу, фастфуд и сладости. Полезно больше двигаться и гулять на свежем воздухе, снизить чрезмерные нагрузки, особенно детям и пожилым людям.
Напомним, инициатива по переходу к единому часовому поясу принадлежит казахстанским ученым и экспертам, вошедшим в рабочую группу по вопросам исчисления времени. Ранее ими был изучен международной опыт, в соответствии с которым единый часовой пояс действует в 175 странах мира, тогда как более чем в одном часовом поясе живут всего 22 государства.