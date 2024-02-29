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Сберегательный сертификат для россиян: что предложил президент

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил запустить в РФ новый инвестиционный инструмент — сберегательный сертификат, позволяющий россиянам разместить свои сбережения в банках под высокий процент на срок более трех лет.
Источник: © РИА Новости

«Считаю необходимым запустить новый инструмент — так называемый сберегательный сертификат. Граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок — более трех лет. Сертификат будет безотзывным, а значит, банки смогут предлагать клиентам более высокий, выгодный процентный доход».

сказал глава государства

По словам российского лидера, эти средства граждан также будут застрахованы государством в размере до 2,8 млн рублей — то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках.

Путин подчеркнул, что у граждан должна быть возможность инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы.

«Уже принято решение: добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах в объеме до 2,8 млн рублей будут застрахованы государством, то есть их возврат гарантирован. Кроме того, будут застрахованы долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета на сумму до 1,4 млн рублей. На вложения граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тысяч рублей в год распространим единый налоговый вычет», — уточнил он.

Путин Владимир