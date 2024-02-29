Сберегательный сертификат для россиян: что предложил президент

«Уже принято решение: добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах в объеме до 2,8 млн рублей будут застрахованы государством, то есть их возврат гарантирован. Кроме того, будут застрахованы долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета на сумму до 1,4 млн рублей. На вложения граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тысяч рублей в год распространим единый налоговый вычет», — уточнил он.