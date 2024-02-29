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В трех областях Узбекистана пресечены попытки незаконного оборота бензина АИ-80

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Кашкадарьинской, Навоийской и Ташкентской областях выявили граждан, которые перепродавали бензин марки АИ-80 по завышенной цене, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По данным Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, незаконный оборот крупной партии бензина предотвращен городе Зарафшане Навоийской области.

Там выявили водителя бензовоза ЗИЛ, перевозившего топливо АИ-80 с целью перепродать его по завышенной цене. В качестве вещественного доказательства у него изъяли 2 774 литра бензина.

В Кашкадарьинской области задержаны шесть человек, которые также занимались перепродажей бензина АИ-80 по завышенной цене. У них конфисковали более 600 литров бензина.

Семь перекупщиков бензина АИ-80 были обнаружены в Ташкентской области. Они продавали бензин прямо из дома. Цены на топливо также были завышены. В качестве вещественного доказательства у них изъяли 721 литр бензина.

экономика
топливо