В трех областях Узбекистана пресечены попытки незаконного оборота бензина АИ-80

По данным Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, незаконный оборот крупной партии бензина предотвращен городе Зарафшане Навоийской области.
Там выявили водителя бензовоза ЗИЛ, перевозившего топливо АИ-80 с целью перепродать его по завышенной цене. В качестве вещественного доказательства у него изъяли 2 774 литра бензина.
В Кашкадарьинской области задержаны шесть человек, которые также занимались перепродажей бензина АИ-80 по завышенной цене. У них конфисковали более 600 литров бензина.
Семь перекупщиков бензина АИ-80 были обнаружены в Ташкентской области. Они продавали бензин прямо из дома. Цены на топливо также были завышены. В качестве вещественного доказательства у них изъяли 721 литр бензина.