Российскую медицину ждет масштабная цифровизация

«Предстоит создать платформу, которая поможет гражданину поддерживать и сохранять здоровье на протяжении всей жизни, пользоваться потенциалом всей системы здравоохранения», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что на основе данных цифрового профиля человек сможет получить дистанционное заключение специалиста федерального медицинского центра, а семейный врач — оценить именно целостную картину здоровья человека и прогнозировать возникновение заболеваний.