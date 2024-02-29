Путин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Трасса М-12 в текущем году будет продлена до Екатеринбурга, а в 2025 году — до Тюмени, заявил президент России Владимир Путин.
«Развитие туризма региона в целом обеспечивает транспортная инфраструктура. Уже открылось скоростное автомобильное движение между Москвой и Казанью. В текущем году продлим магистраль до Екатеринбурга, а в следующем — до Тюмени. В перспективе современный и безопасный маршрут пройдет через всю страну до Владивостока», — сказал президент, выступая с посланием к Федеральному собранию.
В конце прошлого года открылось движение по всему участку трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани протяженностью 810 километров.
Путин добавил, что за 6 лет в России собираются построить более 50 обходов городов.