Путин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени

«Развитие туризма региона в целом обеспечивает транспортная инфраструктура. Уже открылось скоростное автомобильное движение между Москвой и Казанью. В текущем году продлим магистраль до Екатеринбурга, а в следующем — до Тюмени. В перспективе современный и безопасный маршрут пройдет через всю страну до Владивостока», — сказал президент, выступая с посланием к Федеральному собранию.