В Омске три инвестора планируют построить гостиничные номера-палатки

В четверг, 29 февраля, на пресс-конференции вице-мэр, директор департамента экономической политики Омска Елена Дячук рассказала о проекте по строительству быстровозводимого жилья по госпрограмме «Развитие туризма».
По её условиям, омские предприниматели могут получить до 1,5 млн из бюджета на один номер в глэмпинге площадью не менее 15 кв. м. В номере должны находиться туалет и ванная, место для отдыха и электричество.
Одно из требований конкурса — бюджетное софинансирование предоставят компании, которая возьмёт на себя 50% расходов на воплощение инвестпроекта. Заявки на участие на 2025 год будут приниматься до 1 апреля.
«Проект набирает обороты. Мы работаем совместно с Минкультом. В прошлом году регион получил 92 млн рублей на проекты глэмпинга, которые сейчас заявились на конкурс. Далее федеральный уровень для последующего отбора. В случае необходимости мы готовы расширить перечень участников», — рассказала Елена Дячук.