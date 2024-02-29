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Доллар и евро подешевели в четверг

МИНСК, 29 фев — Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль немного укрепился к основной корзине иностранных валют.
Источник: Sputnik.by

В четверг евро, хоть и незначительно, но подешевел: на 0,07%, опустившись до уровня в 3,4990 белорусских рубля.

Следом уже более ощутимо потеряла в цене и американская валюта. В четверг доллар ослаб сразу на 0,65% и остановился на отметке в 3,2170 белорусских рубля.

Российская валюта в свою очередь подорожала на 0,71%. На бирже за 100 российских нужно было заплатить 3,5417 белорусских рубля.

Валюта Поднебесной вслед за долларом и евро тоже продолжила дешеветь. На этот раз она потеряла в цене 0,63%. На торгах за 10 юаней надо было отдать 4,4509 белорусских рубля.

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