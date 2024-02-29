Доллар и евро подешевели в четверг

В четверг евро, хоть и незначительно, но подешевел: на 0,07%, опустившись до уровня в 3,4990 белорусских рубля.
Следом уже более ощутимо потеряла в цене и американская валюта. В четверг доллар ослаб сразу на 0,65% и остановился на отметке в 3,2170 белорусских рубля.
Российская валюта в свою очередь подорожала на 0,71%. На бирже за 100 российских нужно было заплатить 3,5417 белорусских рубля.
Валюта Поднебесной вслед за долларом и евро тоже продолжила дешеветь. На этот раз она потеряла в цене 0,63%. На торгах за 10 юаней надо было отдать 4,4509 белорусских рубля.