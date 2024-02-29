Обводное кольцо. Что за тоннель построят у Московского вокзала

Про тоннель у Московского вокзала 26 февраля напомнил вице-губернатор Кирилл Поляков во время отчета администрации Центрального района. Обозначил и дату — 2028 год. Да, это все в рамках высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.



Сразу определимся — речь про автомобильный тоннель. Запутаться немудрено, ведь в последнее время много говорили о железнодорожных, и тоже — в рамках концепции РЖД. Один — от Московского вокзала до Финляндского, но, кажется, его актуальность с закрытием европейских границ несколько угасла: не последней из целей его как раз должно было стать продолжение железнодорожной линии из центральной части России — в Финляндию. Второй — от Балтийского вокзала до Финляндского в рамках кольца городской электрички, которое частично совпадает с запланированными диаметрами РЖД. Но для этого надо дождаться Северо-Восточного грузового обхода для поездов, только он позволит освободить для пассажирского движения Финляндский железнодорожный мост.