Обводное кольцо. Что за тоннель построят у Московского вокзала

Смольный рассказал, что скоро у Московского вокзала появится тоннель под железнодорожными путями. «Фонтанка» объясняет, о чем речь и почему не сгодилась идея идти поверху.
Про тоннель у Московского вокзала 26 февраля напомнил вице-губернатор Кирилл Поляков во время отчета администрации Центрального района. Обозначил и дату — 2028 год. Да, это все в рамках высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
Сразу определимся — речь про автомобильный тоннель. Запутаться немудрено, ведь в последнее время много говорили о железнодорожных, и тоже — в рамках концепции РЖД. Один — от Московского вокзала до Финляндского, но, кажется, его актуальность с закрытием европейских границ несколько угасла: не последней из целей его как раз должно было стать продолжение железнодорожной линии из центральной части России — в Финляндию. Второй — от Балтийского вокзала до Финляндского в рамках кольца городской электрички, которое частично совпадает с запланированными диаметрами РЖД. Но для этого надо дождаться Северо-Восточного грузового обхода для поездов, только он позволит освободить для пассажирского движения Финляндский железнодорожный мост.
Что за тоннель
То, о чем говорит вице-губернатор, давно в Генплане. В текстовой части главного градостроительного документа города говорится о тоннеле под железнодорожными путями Московского направления в створе Товарного переулка и продолжения улицы Черняховского. Правда, там срок указан как «расчетный период», так в Генплане называют границу до 2040 года.
Сейчас Товарный переулок к востоку от железнодорожных путей идет от пересечения Кременчугской и Миргородской, упирается в Военную улицу, если ее так можно назвать, и в забор в полосе отвода железнодорожных путей. Улица Черняховского к западу приходит к разворотному кольцу и опять же — к забору.
О том, что их будут соединять, говорили давно, и даже на обсуждении проектных решений по терминалу ВСМ. Однако там упирали на вариант с виадуком через пути, в створе того же Товарного переулка, в который включали многоуровневую парковку. А для разъезда хотели использовать Транспортный переулок и Днепропетровскую улицу, на Черняховского выводя общественный транспорт и такси.
По данным «Фонтанки», этот вариант обсчитали в транспортном блоке и сочли неэффективным — в отличие от тоннеля. Сейчас Смольный и РЖД проводят совещания по разделению объема работ, они активизировались после совещания с президентом, где одобрили проекты ВСМ. Концептуально понятно, что улично-дорожную сеть возьмет на себя город, а сам терминал — концессионер (в составе которого есть и Москва, и Петербург, и РЖД). Схема тоннеля и дорожной инфраструктуры — ниже.
Для этого стороны должны будут передать друг другу нужные земельные участки. На схеме оранжевым заштрихована отчуждаемая территория полосы отвода РЖД к востоку от путей — как раз за тем забором, куда сейчас утыкается Товарный переулок. Зеленым — участки под размещение железнодорожных объектов. Более темным оранжевым без штриховки отмечены объекты, которые придется снести — насколько можно судить, это и корпуса к северу от сада Сан-Галли. По данным «Фонтанки», демонтаж запланирован и ближе к зданию Московского вокзала: речь не только об отдельных корпусах складов Кокоревых, но и о зданиях к востоку от железнодорожной линии.
Осведомленный собеседник «Фонтанки» говорит о том, что идея тоннеля — закольцевать транспортные потоки, которые будут выезжать и приезжать с юга, со стороны набережной Обводного канала, по Кременчугской улице.
А что там с Военной улицей
При этом на одной их схем четко видно разворотное кольцо в южной части нынешней Военной улицы, которая печально тянется крошечным проездом между заборами РЖД и ЖК «Царская столица».
Это отдельная история. «Фонтанка» рассказывала, что ежегодные ямы заставили местных жителей выяснять, чья это вообще дорожка. Оказалось, что в целом ничья, так как проложена на участке полосы отвода РЖД, но железная дорога к ней отношения не имеет. Одновременно улица не включена в 300-е постановление Смольного, где перечислены дороги, за которые отвечает город (там есть Военная улица, но другая — у Горской).
В генплане есть пробивка Военной улицы на 300 метров от Товарного переулка до Полтавского проезда, и тоже в расчетном сроке. На самом деле она уже есть на этом участке, но выглядит также грустно, как и ближе к Обводному.
Для ее «пробивки» придется опять же делить землю. «После согласования схемы раздела участка будет подготовлено ходатайство в Росимущество о передаче части участка (собственно, части Военной улицы от Полтавского проезда до Товарного пер.) из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга», — пояснили «Фонтанке» в комитете имущественных отношений.
В ОЖД подтвердили, что вопрос будет решаться в рамках реализации проекта ВСМ. «По предварительным оценкам, параметры межевания могут быть определены во втором квартале 2024 года», — добавили там.
Военная улица уже была задействована в амбициозных эскизах проектировщиков с автоперроном на вокзале. Выворачивать хотели на Атаманскую улицу.
В итоге, насколько можно судить по предложенным решениям, которые вот-вот дойдут до стадии проекта планировки территории, на южном конце Военной улицы сделают разворотное кольцо.
Собеседник «Фонтанки», знающий о ходе проектирования, признает, что это решение половинчатое. «По-хорошему, конечно, Военную улицу надо пробивать дальше к Обводному каналу, делать мост и подключать ее к Глухоозерскому шоссе со всеми вытекающими, — говорит он. — Но сейчас город может надолго упереться в имущественные вопросы с территорией на Атаманской улице и набережной. Так что пока остановились на этом первоочередном варианте — расширить улицу на участке от вокзала до Атаманской и сделать разворотное кольцо».
Николай Кудин, «Фонтанка.ру».