Строительство трассы Джубга — Сочи завершат в 2029 году

«Я думаю, что реальный срок — это конец 2029 [года] — полноценного запуска», — ответил он на вопросы журналистов.
Он подчеркнул, что идеи до запуска проекта проходит как правило пять лет. Вице-премьер добавил, что на строительство привлекут внебюджетные инвестиции.
Ранее в четверг российский лидер заявил, что за шесть лет в России должно быть построено более 50 обходов городов. Он назвал значимым проект строительства трассы Джубга — Сочи.
По словам Путина, трасс сократит время в пути от трассы М-4 «Дон» до Сочи в четыре раза до полутора часов, что позволит активно развиваться черноморскому побережью.
Он попросил правительство предоставить схему финансирования проекта.
Путин выступал с посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе. На мероприятии присутствовали члены Совфеда, депутаты Госдумы, главы ведомств, политические деятели и участники спецоперации по защите Донбасса. Президент обозначил в качестве повестки постановку задач развития страны на ближайшие шесть лет. Текущее послание стало 29-м в истории современной России.