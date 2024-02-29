В «Ростехе» заявили о планах по выпуску самолетов-локаторов А-50 в Таганроге

Журналисты расспросили главу компании о планах «Ростеха» в кулуарах Гостиного двора перед оглашением послания президента Федеральному Собранию.
«Конечно, этот самолет нужен. Конечно, будем его делать. Он не только нашей армии нужен, но он и на экспорт идет очень хорошо», — сказал Чемезов, отвечая на вопрос ТАСС.
На сайте «Ростеха» указано, что авиационный комплекс А-50 создается на базе таганрогского завода ТАНТК им. Бериева и оснащается электронным оборудованием концерна «Вега». Оба этих предприятия входят в состав «Ростеха».