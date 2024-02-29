В «Отбасы банке» отреагировали на обвинения в финансовых уловках

«Если банк отменит требование по накоплению 50% на депозитах, то система сбережений перестанет работать. В этом случае казахстанцы лишатся возможности кредитоваться по доступным условиям. Те казахстанцы, которые не хотят ждать и копить три года, но уже имеют на руках 50% от стоимости жилья тоже могут получить кредит в “Отбасы банке”. Но они все равно, по закону о системе жилищных строительных сбережений, должны выдержать срок накопления три года. Поэтому такие клиенты перечисляют свои имеющиеся 50% на депозит в банке. Пока эти 50% находятся на сберегательном счете, на них начисляется вознаграждение банка и премия государства в размере 20% на сумму, которая не превышает 200 МРП. Так эти деньги еще и работают на клиента. Пока клиент ожидает, когда “созреет” его депозит, банк выдает ему промежуточный заем. Само название займа говорит о том, что это временный кредит. Он выдается в размере 100% от необходимой суммы. Соответственно, проценты по такому кредиту начисляются на всю выданную сумму, на все 100%. И сам процент по кредиту в данном случае более высокий — от 6,5 до 8,5% (ГЭСВ от 6,2%)», — добавили в пресс-службе банка.