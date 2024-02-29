В «Отбасы банке» отреагировали на обвинения в финансовых уловках

Как сообщили в пресс-службе «Отбасы банка», организация реализует систему жилищных строительных сбережений, и заимствовала ее у европейских стран.
«Cистема работает по принципу “пока одни копят, другие могут получить кредит”. Именно накопления граждан позволяют “Отбасы банку” выдавать займы по доступным ставкам от 3,5% до 8,5% (ГЭСВ от 3,6%). Такие ставки по жилищным займам на рынке ипотечного кредитования предлагает только “Отбасы банк”. Сбережения вкладчиков позволяют системе быть стабильной и неуязвимой. Для получения займа по низкой ставке вкладчик банка должен накопить на депозите 50% от суммы займа в течение минимум трех лет. Это непременное условие работы системы жилищных строительных сбережений. Деньги вкладчиков должны в течение минимум трех лет находиться в системе, работать на нее. На эти средства банк помогает другим казахстанцам отметить новоселье», — отмечается в сообщении.
Вместе с тем здесь разъяснили и требование о трехлетнем накоплении, которое прописано в законе «О жилищных строительных сбережениях».
«Если банк отменит требование по накоплению 50% на депозитах, то система сбережений перестанет работать. В этом случае казахстанцы лишатся возможности кредитоваться по доступным условиям. Те казахстанцы, которые не хотят ждать и копить три года, но уже имеют на руках 50% от стоимости жилья тоже могут получить кредит в “Отбасы банке”. Но они все равно, по закону о системе жилищных строительных сбережений, должны выдержать срок накопления три года. Поэтому такие клиенты перечисляют свои имеющиеся 50% на депозит в банке. Пока эти 50% находятся на сберегательном счете, на них начисляется вознаграждение банка и премия государства в размере 20% на сумму, которая не превышает 200 МРП. Так эти деньги еще и работают на клиента. Пока клиент ожидает, когда “созреет” его депозит, банк выдает ему промежуточный заем. Само название займа говорит о том, что это временный кредит. Он выдается в размере 100% от необходимой суммы. Соответственно, проценты по такому кредиту начисляются на всю выданную сумму, на все 100%. И сам процент по кредиту в данном случае более высокий — от 6,5 до 8,5% (ГЭСВ от 6,2%)», — добавили в пресс-службе банка.
В банке также заверили, что все их продукты и услуги реализуются в рамках закона. «В Казахстане не запрещено открывать подобные банки, реализующие систему жилищных строительных сбережений. Для участия в данной системе финансовому институту необходимо получить соответствующую лицензию и начать работу. Что касается прибыли банка, то она в виде дивидендов ежегодно выплачивается единственному акционеру — холдингу “Байтерек”. Часть прибыли, которая остается в банке, идет на кредитование получателей жилищных выплат, ученых, молодых казахстанцев в возрасте до 35 лет. Так, в этом году “Отбасы банк” часть своей прибыли направит на реализацию собственной программы “Отау”. Она рассчитана на 7 лет. За этот период банк поможет решить жилищный вопрос 50 тысячам граждан», — подытожили в банке.
Напомним, накануне на заседании мажилиса депутат Ислам Сункар заявил, что «Отбасы банк» занимается финансовыми уловками и выдает гражданам их же деньги в долг под проценты.