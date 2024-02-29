«Белавиа» теперь будет летать в Индию дважды в неделю

Туристам из Беларуси для поездок в Индию нужна виза, но ее можно оформить онлайн. Индийская Visa Online (eVisa India) делается через специальную систему, к которой имеют доступ сотрудники миграционной службы Индии. По такой визе можно находиться в стране до 90 дней, но въехать через наземные пункты пропуска нельзя. Доступ в Индию возможен через 29 аэропортов (в том числе аэропорт Дели) и 5 морских портов.