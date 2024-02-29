«Белавиа» теперь будет летать в Индию дважды в неделю

МИНСК, 29 фев — Sputnik. Авиакомпания «Белавиа» добавляет еще один рейс в Индию с 16 апреля, в аэропорт города Дели, сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика.
«С 16 апреля расписание полетов дополнит еще один рейс», — говорится в сообщении авиакомпании.
Планируется, что вылетать из Минска самолеты будут по вторникам в 21:10, прилетать в Дели — в 06:20. Обратный рейс запланирован по средам: вылет из Дели в 07:20, прилет в Минск — в 12:05.
Отмечается, что цена билетов в обе стороны стартует от 489 евро.
Первые регулярные полеты в Дели «Белавиа» начала осуществлять в августе 2023 года.
Самолеты в Индию отправляются по пятницам в 20:25, прибытие в Дели — в 05:35. Обратный рейс в Минск стартует в 06:55, борт приземляется в столице Беларуси в 11:40.
Нужна ли белорусам виза в Индию?
Туристам из Беларуси для поездок в Индию нужна виза, но ее можно оформить онлайн. Индийская Visa Online (eVisa India) делается через специальную систему, к которой имеют доступ сотрудники миграционной службы Индии. По такой визе можно находиться в стране до 90 дней, но въехать через наземные пункты пропуска нельзя. Доступ в Индию возможен через 29 аэропортов (в том числе аэропорт Дели) и 5 морских портов.
Если турист нарушит визовые требования и пробудет в Индии более 90 дней, то придется заплатить штраф около 300 долларов.
Консульский сбор за электронную визу равен 25 долларам. При подаче заявки нужен скан фото на белом фоне размером 35 на 45 мм без углов и овалов. Также нужен цветной скан паспорта, срок действия которого должен истекать не менее чем через полгода от даты въезда. Кроме того, надо приложить копии авиабилетов туда и обратно.