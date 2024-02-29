В Минэнерго рассказали, когда отключат отопление из-за весеннего потепления

Как рассказали энергетики, во время потепления Минские тепловые сети корректируют температуру внутри батарей. При этом отключать потребителей от отопления до официального завершения отопительного сезона не будут.
Решение о завершении отопительного сезона принимают областные, районные и городские исполкомы. В больницах, садах, школах отопление отключают при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха +10℃ в течение трех суток, в квартирах — при +8℃ в течение трех суток.
Как правило, отопительный сезон в Беларуси завершается в конце апреля — начале мая.