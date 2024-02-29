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В Минэнерго рассказали, когда отключат отопление из-за весеннего потепления

Последние дни февраля порадовали белорусов необычно теплой погодой. Плюсовую температуру синоптики обещают в начале марта. Однако отключать отопления в домах и административных зданиях пока не будут, обещают в Минэнерго.
Сейчас в Олбани: -3° 9 м/с 46% 758 мм рт. ст. +1°
Источник: AP 2023

Как рассказали энергетики, во время потепления Минские тепловые сети корректируют температуру внутри батарей. При этом отключать потребителей от отопления до официального завершения отопительного сезона не будут.

Решение о завершении отопительного сезона принимают областные, районные и городские исполкомы. В больницах, садах, школах отопление отключают при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха +10℃ в течение трех суток, в квартирах — при +8℃ в течение трех суток.

Как правило, отопительный сезон в Беларуси завершается в конце апреля — начале мая.

ЖКХ