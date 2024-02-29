Польша планирует ввести эмбарго на агропродукцию из России и Белоруссии

«Мы будем вместе работать над тем, чтобы было введено эмбарго на российскую и белорусскую сельскохозяйственную продукцию», — отметил глава правительства на пресс-конференции, трансляцию которой вело польское телевидение. Туск добавил, что в ближайшее время он будет убеждать лидеров партий, входящих в правящую коалицию, разработать и принять соответствующий законопроект. Польский премьер также сообщил о планах поднять вопрос введения ограничений на продовольствие из России и Белоруссии на уровне сообщества.
Ранее в этот же день после переговоров со своей латвийской коллегой Эвикой Силине Туск не исключил возможность введения запрета на ввоз российской и белорусской сельхозпродукции. Он отметил, что Варшава изучит опыт Риги по этому вопросу. Решение о запрете ввоза продовольственной продукции из России и Белоруссии было принято в Латвии в середине февраля. Латвия стала первым государством Евросоюза, которое ввело подобные ограничения.
9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза «Зеленый курс», предусматривающей к 2050 году достижение нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Минсельхоза Польши.