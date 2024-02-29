Польша планирует ввести эмбарго на агропродукцию из России и Белоруссии

«Мы будем вместе работать над тем, чтобы было введено эмбарго на российскую и белорусскую сельскохозяйственную продукцию», — отметил глава правительства на пресс-конференции, трансляцию которой вело польское телевидение. Туск добавил, что в ближайшее время он будет убеждать лидеров партий, входящих в правящую коалицию, разработать и принять соответствующий законопроект. Польский премьер также сообщил о планах поднять вопрос введения ограничений на продовольствие из России и Белоруссии на уровне сообщества.