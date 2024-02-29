В Беларуси начнут облагать налогом доходы от криптовалюты

Напомним, что в Беларуси на данный момент физлица вправе владеть, майнить и отчуждать криптовалюты — это не является предпринимательской деятельностью.
Ковалевский подчеркнул, что проблемы могут возникнуть там, где вы советуете и помогаете другим людям купить крипту, — это уже является незаконным.
Нарушители могут быть оштрафованы, у них также могут конфисковать часть дохода.
«А то, что не конфискуют, будет облагаться подоходным налогом. При этом для доходов от запрещенных видов деятельности ставка будет двукратная — 26%», — отметил Ковалевский.