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В Беларуси начнут облагать налогом доходы от криптовалюты

С 1 января 2025 года доходы от майнинга будут облагаться налогом. Об этом сообщил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.

Напомним, что в Беларуси на данный момент физлица вправе владеть, майнить и отчуждать криптовалюты — это не является предпринимательской деятельностью.

Ковалевский подчеркнул, что проблемы могут возникнуть там, где вы советуете и помогаете другим людям купить крипту, — это уже является незаконным.

Нарушители могут быть оштрафованы, у них также могут конфисковать часть дохода.

«А то, что не конфискуют, будет облагаться подоходным налогом. При этом для доходов от запрещенных видов деятельности ставка будет двукратная — 26%», — отметил Ковалевский.

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