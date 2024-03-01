Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и евро на 1 марта 2024 в первый день весны

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 29 февраля, четверг, составляли: 1 доллар США равен 3,2391 рубля, 1 евро — 3,4987 BYN, 100 российских рублей — 3,5168 белорусского рубля. То есть очевиден рост более чем на 2,5 копейки российского рубля, заметно при этом и снижение более чем на 2 копейки доллара США. А вот курс евро упал в меньшей степени.