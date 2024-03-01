Дождались президентского прощения

«Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам», — сказал глава государства. По его оценке, это позволит субъектам РФ «сохранить порядка 200 млрд руб. ежегодно с 2025-го по 2028 год».



Владимир Путин обратил внимание, что сэкономленные средства должны быть «окрашены», то есть «целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты». Средства, которые регионы возвращают в бюджет России по другим кредитам, президент предложил вновь направлять на развитие субъектов.



Власти Татарстана пока не подсчитали, на какую сумму списания может рассчитывать республика.



«Это не от нас зависит. Будем ждать подробностей», — сказала «Ъ-Казань» руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.



По данным Минфина России на 1 февраля 2024 года, Татарстан должен федеральной казне 115,9 млрд руб. А общий госдолг региона составляет 125,5 млрд руб., из которых 9,6 млрд руб. — государственные гарантии. По размеру госдолга Татарстан находится на пятом месте после Московской области (283,3 млрд руб.), Москвы (196,8 млрд руб.) и Нижегородской области (147,6 млрд руб.). По объему бюджетных кредитов республика уступает лишь Подмосковью (209,2 млрд руб.).



По подсчетам «Ъ-Казань», две трети долга по бюджетным кредитам Татарстана превышают 77 млрд руб. Однако, как полагает депутат Госдумы от республики, член парламентского комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов, «о суммах говорить пока рано». В беседе с «Ъ-Казань» он предположил, что долги регионам могут списать исходя из бюджетной обеспеченности субъектов РФ.



В Татарстане доходы бюджета на душу населения считаются достаточно высокими. Поэтому республике могут списать меньшую долю, чем многим другим регионам. «Давайте дождемся, когда будут приняты нормативные акты, будут внесены изменения в федеральный закон о бюджете», — сказал «Ъ-Казань» господин Фаррахов.



«Это важная инициатива, о которой всегда все говорили. Конечно, сейчас долги регионов в основном бюджетные, не коммерческие. На их обслуживание уходят не огромные суммы. Но долг есть долг, и его всегда учитывают при формировании бюджета», — добавил депутат Госдумы. Айрат Фаррахов подчеркнул, что «выгодоприобретатели должны направить финансовые ресурсы на инвестиции», а «Татарстан всегда был одним из лидеров по инвестициям в основной капитал». В связи с этим он считает, что республике не составит труда выполнить условия списания.



Напомним, значительная часть кредитов у республики накопилась во время подготовки к Универсиаде 2013 года. Тогда регион на строительство объектов взял в долг у бюджета России 63,5 млрд руб. Еще 3,4 млрд руб. в качестве кредита от федерального центра в те годы были привлечены на ликвидацию последствий засухи и поддержку моногородов. В конце 2012 года федеральный центр предоставил республике рассрочку погашения общего долга в размере 67 млрд руб. на 10 лет под 0,5% годовых, но потом ставка была снижена до 0.1%. В конце 2020 года основная часть долга была реструктурирована повторно. Теперь Татарстан должен расплатиться с бюджетом страны лишь к 2034 году.



Республика брала кредиты и на другие проекты, в том числе на проведение чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году. Также средства привлекались на покрытие бюджетного дефицита. С 2022 года Татарстан начал брать кредиты на финансовое обеспечение инфраструктурных проектов. Эти средства необходимо будет вернуть в 2024—2037 годах. При этом часть долга — в размере налоговых поступлений в федеральный бюджет от реализации этих проектов — может быть списана. В конце 2022 года по распоряжению премьер-министра Мишустина республике решили списать 1,73 млрд руб., в конце прошлого года — еще 7,9 млрд руб.



«Вопрос о списании (долга региона.— “Ъ-Казань”) не стоит: они (федеральный центр.— “Ъ-Казань”) против, хотя мы, конечно, “за”», — говорил ранее министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.



«Госдолг Татарстана ежегодно увеличивается», — обращает внимание управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.



Он считает, что «списание части долга — это попытка сохранить в республике приток налоговых поступлений от реализации инвестиционных проектов». «Эти обязательства списываются с целью, чтобы имеющиеся новые средства, то есть будущие налоги, возвращались в экономику в виде мер поддержки — субсидий, ассигнований и иной помощи», — говорит он. При этом он считает, что вряд ли «процент списания для успешных регионов будет меньше, чем для неуспешных». «Основная цель — дать новые импульсы развития, а в успешных регионах эта модель эффективно отрабатывается, что видно опять же по поступлениям в бюджет. Сроки погашения госдолга республики перед центром неоднократно переносились, сейчас это 2034 год. Возможно, в связи с новой реструктуризацией они могут быть еще сдвинуты», — резюмирует господин Жарский.



Кирилл Антонов.