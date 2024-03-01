Авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей за задержку багажа

Новосибирскую авиакомпанию S7 оштрафовали за задержку багажа. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, в декабре 2023 года авиакомпания не вовремя доставила зарегистрированный багаж пассажиров, прилетевших из Петропавловск-Камчатского и Южно-Сахалинска в новосибирский аэропорт Толмачево.
«По инициативе транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно) с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — говорится в сообщении..
Напомним, в новосибирском аэропорту мужчины подрались в зоне выдачи багажа.