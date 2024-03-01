Аферу с выплатами фонда соцстрахования расследуют в Иркутской области

Как отметили в Управлении Генпрокуратуры РФ по СФО, уголовное преследование коммерсанта было инициировано по поручению заместителя Генпрокурора России Дмитрия Демешина по результатам личного приёма граждан 27 февраля.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, по версии следствия, индивидуальный предприниматель из Московской области реализовывал преступную схему в период с 2021 по 2023 годы: он организовал хищение средств из Фонда Социального страхования, которые были предназначены инвалидам в качестве компенсации за самостоятельно приобретённые технические средства реабилитации.
Злоумышленник вводил сотрудников фонда в заблуждение, подписывая фиктивные договоры займа на приобретение средств реабилитации и поставку протезов по завышенной стоимости и акты приёма-передачи товаров, которые фактически доставлены не были. Эти документы граждане предоставляли в фонд и компенсировали фиктивно понесённые расходы. После поступления средств на их счета, фигурант обналичивал их и тратил по своему смотрению. Средства же реабилитации он потом им всё же поставлял — но по реальной стоимости.