Аферу с выплатами фонда соцстрахования расследуют в Иркутской области

Злоумышленник вводил сотрудников фонда в заблуждение, подписывая фиктивные договоры займа на приобретение средств реабилитации и поставку протезов по завышенной стоимости и акты приёма-передачи товаров, которые фактически доставлены не были. Эти документы граждане предоставляли в фонд и компенсировали фиктивно понесённые расходы. После поступления средств на их счета, фигурант обналичивал их и тратил по своему смотрению. Средства же реабилитации он потом им всё же поставлял — но по реальной стоимости.