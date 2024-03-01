Новые троллейбусы на автономном ходу поступят в Хабаровск

— К этой же дате тремя партиями в Хабаровск придут 10 односекционных низкопольных трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Цена одного вагона — почти 81 млн рублей. Трамваи будут оснащены местами для маломобильных пассажиров с откидной аппарелью, системами кондиционирования, учета пассажиров, информационными табло, терминалами для безналичной оплаты, — отметили в администрации краевой столицы. Напомним, что развитие общественного транспорта внесено в мастер-планы городов Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, которые переданы президенту России Владимиру Путину на утверждение в ходе Восточного экономического форума-2023.



Согласно документу, через семь лет на городских маршрутах появятся 107 новых трамваев, 56 троллейбусов на автономном ходу и 558 автобусов. На обновление парка общественного транспорта Хабаровска в этом году выделено порядка 800 миллионов рублей. Эти деньги в том числе пойдут на закупку 16 троллейбусов и 10 трамваев.