Новые троллейбусы на автономном ходу поступят в Хабаровск

Администрация Хабаровска заключила контракты на поставку в краевую столицу новой партии общественного транспорта. По ним до конца октября в город поступят 10 трамваев и 16 троллейбусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Троллейбусы будут абсолютно новые, модели Volgabus 5270 т «Пересвет», изготовленные во Владимире. Особенность этих машин заключается в том, что на автономном ходу — без подключения к контактной сети — они могут преодолевать расстояние более 20 километров.
Комфортные, теплые, современные — все достоинства таких троллейбусов хабаровчане уже могли оценить: несколько подобных машин уже курсируют по городу. Стоимость одной такой техники составляет почти 28 миллионов рублей. Новую партию троллейбусов Хабаровск ожидает до 16 октября 2024 года.
— К этой же дате тремя партиями в Хабаровск придут 10 односекционных низкопольных трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Цена одного вагона — почти 81 млн рублей. Трамваи будут оснащены местами для маломобильных пассажиров с откидной аппарелью, системами кондиционирования, учета пассажиров, информационными табло, терминалами для безналичной оплаты, — отметили в администрации краевой столицы. Напомним, что развитие общественного транспорта внесено в мастер-планы городов Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, которые переданы президенту России Владимиру Путину на утверждение в ходе Восточного экономического форума-2023.
Согласно документу, через семь лет на городских маршрутах появятся 107 новых трамваев, 56 троллейбусов на автономном ходу и 558 автобусов. На обновление парка общественного транспорта Хабаровска в этом году выделено порядка 800 миллионов рублей. Эти деньги в том числе пойдут на закупку 16 троллейбусов и 10 трамваев.