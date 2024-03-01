Сибирь закатывает банки



Портфель рублевых депозитов за год увеличился на 22% — до 555 млрд руб. В валюте объем вкладов на счетах сибиряков сократился в прошлом году на 6% — до 111 млрд руб. (снижение за год составило 7 млрд руб.).



Ранее ЦБ комментировал, что россияне на фоне роста рисков хранения валюты в России и ухудшения условий по депозитам предпочли открыть вклады за рубежом вместо конвертации накоплений в рубли. Так, в 2022 году в сравнении с 2021-м объем вкладов в иностранной валюте жителей Сибири сократился почти вдвое — с 211 до 118 млрд руб.



Рублевые вклады пользуются большим спросом у населения, учитывая понятность банковского продукта, гарантии страхования АСВ (Агентство по страхованию вкладов) на сумму до 1,4 млн руб. и фиксированную доходность, превышающую официальную инфляцию«, — говорит заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО “Свой банк” (Группа IDF Eurasia) Вадим Шамин.



Сложившаяся ситуация на финансовом рынке будет стимулировать дальнейший рост интереса населения к накоплению средств, прежде всего в национальной валюте, считают аналитики. Этому способствует сохранение на последнем заседании ЦБ РФ ключевой ставки (16 февраля принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%). “На этом фоне банки, ожидая скорого возвращения цикла смягчения политики регулятора, будут постепенно корректировать доходность по долгосрочным вкладам (от года). В то же время ставки по депозитам до 12 месяцев большинство игроков сохранят без изменений”, — считают в ВТБ. Таким образом, в ближайшей перспективе такие инструменты будут становиться привлекательнее долгосрочных.



“Полагаю, что в течение первой половины 2024 года рынок депозитов продолжит расти вследствие сохраняющихся привлекательных ставок по вкладам, эффекта от роста зарплат и социальных выплат, а также перехода населения от потребительской к сберегательной модели поведения из-за высоких ставок по потребительским кредитам и ипотеке”, — считает Вадим Шамин. Помимо этого, в качестве факторов, которые будут влиять на ставки по депозитам в первом полугодии 2024 года эксперты называют потребность банков в ликвидности, спрос на кредитование, стоимость фондирования для банков, уровень доходности по кредитным продуктам и стоимость рубля относительно других валют.



Лолита Белова.