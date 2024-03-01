В Башкирии в мясокомбинат вложат 152 млн рублей

Напомним, что «Мелеузовский мясокомбинат» входит в агрохолдинг «Башкирский лимузин» и уже планировал тако асшитрение в 2021—2022 году, но потом открытие цеха было отложено. Комбинат производит полуфабрикаты из говядины. На предприятии организована полная цепочка производства: начиная от убоя скота, заканчивая глубокой переработкой говядины и субпродуктов. Сырье поставляется из районов Башкирии и Татарстана. Ранее сообщалось, что для нужд комбината в Федоровском районе стоится ферма на 11 тыс голов.