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В Башкирии в мясокомбинат вложат 152 млн рублей

Инвесторы предлагают модернизировать Мелеузовское предприятие.

Проект был представлен на Инвестчасе, проводимом главой республики. Сообщается, что на заводе хотят открыть цех по производству консервов мощностью 11 млн банок консервов в год. Производство планировалось разместить в действующем здании бондарного цеха. В перспективе инвестор намерен расширить площади для хранения. Проект обещает создание 50 новых рабочих мест. Республика в рамках господдержки инвестпроекта возместит часть затрат на приобретение технологического оборудования.

Напомним, что «Мелеузовский мясокомбинат» входит в агрохолдинг «Башкирский лимузин» и уже планировал тако асшитрение в 2021—2022 году, но потом открытие цеха было отложено. Комбинат производит полуфабрикаты из говядины. На предприятии организована полная цепочка производства: начиная от убоя скота, заканчивая глубокой переработкой говядины и субпродуктов. Сырье поставляется из районов Башкирии и Татарстана. Ранее сообщалось, что для нужд комбината в Федоровском районе стоится ферма на 11 тыс голов.