В Башкирии подорожали овощи

Больше всего за последнюю неделю подорожали столовая свекла, свежие помидоры, свежая белокочанная капуста и морковь. Цены на эти продукты выросли на 6,57%, 3,35%, 2,88% и 2,52% и составили 37,98 ₽, 236,09 ₽, 37,29 ₽ и 36,85 ₽ за килограмм соответственно.