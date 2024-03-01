В Башкирии подорожали овощи

По данным аналитиков, в цене выросли свекла, помидоры, капуста и морковь.
Больше всего за последнюю неделю подорожали столовая свекла, свежие помидоры, свежая белокочанная капуста и морковь. Цены на эти продукты выросли на 6,57%, 3,35%, 2,88% и 2,52% и составили 37,98 ₽, 236,09 ₽, 37,29 ₽ и 36,85 ₽ за килограмм соответственно.
Больше всего за неделю подешевели свежие огурцы (на 2,05%), макароны из пшеничной муки (на 1,2%), маргарин (на 0,99%) и гречка (на 0,94%).
Сейчас огурцы можно купить в среднем за 248,20 ₽ за кг, макароны за 75,74 ₽ за кг, маргарин 218,51 ₽ за кг, а гречку за 54,0 1 ₽ за кг.