Мэрия Владивостока подала иск в суд за несвоевременный снос виадука на Семеновской

Согласно заключенному с администрацией города контракту почти на 5 млн рублей, компания должна была выполнить все работы в срок до 25 мая 2023 года, но к этой дате успела лишь демонтировать конструкцию. Остальные виды работ: вынос инженерных коммуникаций, восстановление конструктивных элементов здания торгового центра и благоустройство территории выполнены не были.