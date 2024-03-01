Мэрия Владивостока подала иск в суд за несвоевременный снос виадука на Семеновской

Управление дорог администрации Владивостока подало иск в Арбитражный суд Приморского края к ООО «Енисей». Компания-подрядчик не выполнила в срок работы по демонтажу надземного перехода в районе улицы Семеновской от торгового центра «Clover House», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе суда.
Мэрия требует выплаты неустойки в размере 214 380 рублей за просрочку выполнения работ и штрафа в размере 5000 рублей за надлежащее выполнение обязательств по муниципальному договору.
Согласно заключенному с администрацией города контракту почти на 5 млн рублей, компания должна была выполнить все работы в срок до 25 мая 2023 года, но к этой дате успела лишь демонтировать конструкцию. Остальные виды работ: вынос инженерных коммуникаций, восстановление конструктивных элементов здания торгового центра и благоустройство территории выполнены не были.
Напомним, ранее управление федеральной антимонопольной службы внесло компанию «Енисей» в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года за нарушение условий муниципального контракта. Антимонопольщики пришли к выводу, что действия подрядчика являются недобросовестными, так как он оставил здание торгового комплекса в центре города в ненадлежащем виде.
Состояние надземного перехода в районе площади Семёновской признали предаварийным. По итогам обследования было принято решение о нецелесообразности проведения ремонтных работ и необходимости сноса объекта.