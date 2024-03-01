Топ-5 критериев работы мечты назвали работники из Иркутской области

Специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны рассказали, какой жители Иркутской области видят работу своей мечты. 73 процента опрошенных ответили, что смогут назвать таковой работу, на которой зарплата будет покрывать все их расходы. В целом по стране такой вариант выбрали 72 процента опрошенных.
На втором месте среди важных факторов для жителей нашего региона — уважительное отношение руководства к подчинённым и гармоничные отношения в коллективе. Такой критерий назвали 67 процентов опрошенных. Третьим фактором работы мечты стало отсутствие стрессов — за это высказались 65 процентов респондентов.
Также среди ключевых факторов, которые должны быть в работе мечты, жители Иркутской области называют отсутствие скуки, соответствие образу жизни работника и отсутствие требований к сверхурочной работе — такие критерии назвали 34, 30 и 27 процентов респондентов соответственно.