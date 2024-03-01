Топ-5 критериев работы мечты назвали работники из Иркутской области

Специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны рассказали, какой жители Иркутской области видят работу своей мечты. 73 процента опрошенных ответили, что смогут назвать таковой работу, на которой зарплата будет покрывать все их расходы. В целом по стране такой вариант выбрали 72 процента опрошенных.