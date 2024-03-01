Названа сумма, необходимая для реализации поручений Путина

Министерству финансов предстоит найти средства. Глава ведомства Антон Силуанов после послания выразил уверенность, что решение для финансирования новых инициатив найдется. Ведомство уже готовит предложения по справедливому налогообложению, которые помогут обеспечить необходимое финансирование. В контексте обсуждения налоговой политики президент предложил рассмотреть вопрос о налоговой амнистии для тех предпринимателей, которые используют лазейки для ухода от налогов. Это позволит привлечь дополнительные средства в бюджет и одновременно стимулировать честное ведение бизнеса.