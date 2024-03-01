Оформить ордер на земляные работы в Москве стало еще проще

Государственную услугу «Оформление ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, установку временных ограждений и размещение временных объектов в городе Москве», которую можно получить на портале mos.ru, модернизировали. Благодаря этому процедура оформления ордера стала существенно проще. Так, сроки его получения сократились, систематизирован справочник целей, упрощены требования к оформлению проектной документации. Кроме того, теперь можно подать заявление на изменение сроков проведения земляных работ.
В Объединении административно-технических инспекций города Москвы отметили, что уменьшение времени предоставления услуги для объектов капитального строительства с семи до одного дня, систематизация справочника целей для удобства заявителей — сокращение позиций с 19 до девяти, а также возможность переоформить ордер, в том числе и для завершения работ до указанного в нем срока, ощутимо ускорят выполнение земляных работ в Москве, что важно при устранении аварий, ремонте и благоустройстве.
Время на переоформление сократится с 13 до трех рабочих дней. Если же в течение срока проведения работ такая заявка не поступит, ордер закроется автоматически.
Вместе с ним заявитель получит QR-код с интерактивной ссылкой на информационный ресурс «СтроимПросто». Этот код обязательно размещается на временных ограждениях мест проведения работ. Он нужен, чтобы заинтересованные лица могли получить основную информацию о проекте строительства, связанных с ним объектах и градостроительной документации.
В столичном Департаменте информационных технологий добавили, что государственная услуга по оформлению ордера на проведение земляных работ и установку временных ограждений совершенствуется, чтобы получать ее было максимально удобно и быстро. Услуга востребована среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с 2015 года ею воспользовались свыше 223 тысяч раз.
Модернизация государственных услуг Объединения административно-технических инспекций города Москвы — планомерная работа, которая ведется совместно со столичным Департаментом информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».