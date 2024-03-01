Оформить ордер на земляные работы в Москве стало еще проще

В Объединении административно-технических инспекций города Москвы отметили, что уменьшение времени предоставления услуги для объектов капитального строительства с семи до одного дня, систематизация справочника целей для удобства заявителей — сокращение позиций с 19 до девяти, а также возможность переоформить ордер, в том числе и для завершения работ до указанного в нем срока, ощутимо ускорят выполнение земляных работ в Москве, что важно при устранении аварий, ремонте и благоустройстве.