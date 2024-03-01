Сергей Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

«Год назад мы вместе с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным открыли сквозное движение по Большой кольцевой линии московского метро. Мегапроект, реализованный за рекордные 10 лет. Крупнейшее в мире подземное метрокольцо протяженностью 70 километров. Новое сердце московского метро. Сегодня, как это и бывает с удачными проектами, кажется, что БКЛ была всегда», — написал мэр Москвы.