Арбитражный суд удовлетворил очередной иск властей Братска к застройщику, возводившему детский сад в жилом районе Порожский

Иск к компании «Стройком», зарегистрированной в Белгороде, подало муниципальное учреждение «Дирекция капитального строительства и ремонта» («ДКСР»). Оно было заказчиком работ по строительству детского сада. В исковом заявлении указывался список из почти 40 строительных дефектов и недостатков. Среди них просадка отмостки, деформация покрытия из тротуарной плитки, протечка кровли, образование сугробов на чердачном перекрытии, деформация пола в одной из групп, отхождение керамогранитной плитки от торцов крыльца, отслоение плитки в буфетной и так далее. «ДКСР» требовало устранить дефекты в месячный срок после вступления суда в законную силу.
Суд поддержал доводы муниципального учреждения и постановил удовлетворить иск в полном объёме. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Ранее городские власти уже судились со «Стройкомом» по поводу дефектов в детском саду жилого района Порожский. Суд тогда удовлетворил требования «ДКСР».
20 февраля суд удовлетворил ещё один иск «ДКСР» к «Стройкому» — муниципальное учреждение требовало устранить дефекты в детском саду в жилом районе Сухой, построенном в 2020 году.