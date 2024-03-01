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Арбитражный суд удовлетворил очередной иск властей Братска к застройщику, возводившему детский сад в жилом районе Порожский

Арбитражный суд Иркутской области снова обязал строительную компанию, возводившую детский сад в жилом районе Порожский, устранить дефекты. Соответствующее решение суд вынес 29 февраля. Информация об этом размещена в электронной картотеке арбитражных дел, передаёт ИА «ТК Город».
Источник: ТК Город

Иск к компании «Стройком», зарегистрированной в Белгороде, подало муниципальное учреждение «Дирекция капитального строительства и ремонта» («ДКСР»). Оно было заказчиком работ по строительству детского сада. В исковом заявлении указывался список из почти 40 строительных дефектов и недостатков. Среди них просадка отмостки, деформация покрытия из тротуарной плитки, протечка кровли, образование сугробов на чердачном перекрытии, деформация пола в одной из групп, отхождение керамогранитной плитки от торцов крыльца, отслоение плитки в буфетной и так далее. «ДКСР» требовало устранить дефекты в месячный срок после вступления суда в законную силу.

Суд поддержал доводы муниципального учреждения и постановил удовлетворить иск в полном объёме. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее городские власти уже судились со «Стройкомом» по поводу дефектов в детском саду жилого района Порожский. Суд тогда удовлетворил требования «ДКСР».

Детский сад на 110 мест в Порожском начали строить ещё в 2014 году. Спустя несколько месяцев стройку заморозили. Строительство возобновилось лишь в 2017-м. Для этого городские власти за более чем 30 миллионов рублей, предоставленные одним из крупных предприятий, выкупили недостроенный объект у компании-застройщика, которая начинала возводить детсад. После этого правительство Иркутской области выделило на достройку объекта около 100 миллионов рублей. Строительство закончили осенью 2018 года, однако несколько месяцев детский сад не могли ввести в строй. Он открылся только в 2019 году.

20 февраля суд удовлетворил ещё один иск «ДКСР» к «Стройкому» — муниципальное учреждение требовало устранить дефекты в детском саду в жилом районе Сухой, построенном в 2020 году.