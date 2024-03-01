МНС: термин «чаевые» может быть закреплен в законодательстве в Беларуси

В Беларуси может появиться термин «чаевые». Корректировку законодательства проанонсировали в Министерстве по налогам и сборам во время пресс-конференции в пресс-центре Дома прессы.
Так, в налоговой сообщили, что в белорусском законодательстве хотят закрепить термин «чаевые», прописав их принадлежность — официанту или заведению.
— Налоговая служба не считает чаевые дарением, так как дарение предусматривает безвозмездность, — прокомментировал начальник главного управления налогообложения физлиц МНС Андрей Ковалевский.
В частности, в налоговой признают чаевые дополнительной платой за то, что заведение понравилось клиенту. В таком случае никакой безвозмездности не усматривается. Сейчас госорганы проводят работу над закреплением термина «чаевые», для установления принадлежности этих денег.
— В заведении есть наемный работник, и возникает вопрос: это деньги заведения или лица? Вопрос прорабатывается, — указал представитель МНС.