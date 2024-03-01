Авиакомпания IrAero запустит прямые рейсы из Омска в Баку с 2 апреля. Полетная программа заявлена до 22 октября, сообщили в омском аэропорту.
Самолеты SSJ 100 будут вылетать в столицу Азербайджана по вторникам в 04:00. Время прилета в Международный аэропорт Гейдара Алиева — 05:30 по местном времени. Время в пути составит 3 часа 30 минут.
Улететь из Баку в Омск можно будет по понедельникам в 21:20 по местному времени. В Омске самолет приземлится во вторник в 02:50.
Продаже билета стартовала на сайте авиакомпании. Стоимость билета по маршруту Омск-Баку составляет 17560 рублей. В нее включены ручная кладь весом до 5 кг и багаж до 20 кг.
Ранее стало известно, что авиакомпания Turkish Airlines с 27 апреля запустит прямые рейсы из Омска в Анталью. Они будут выполняться шесть дней в неделю.