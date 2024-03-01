В Беларуси дорожают некоторые марки сигарет

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 марта дорожают некоторые марки сигарет, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.



Гродненская табачная фабрика «Неман» на 20 копеек повышает цены на сигареты Pall Mall Superslims Azure. «Табак-инвест» также поднимает на 20 копеек цены на сигареты этой же марки.



Также в перечне компаний, декларирующих максимальные розничные цены на сигареты с фильтром, появилась новая — ООО «Сентони ПРО». Ею установлены цены на некоторые виды сигарет марок Vogue, Kent, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike.



Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.