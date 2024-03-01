Жительницу Иркутска заставили снести торговый ларек

Жительница Иркутска установила торговый ларек на чужой земле. Занять территорию она решила самовольно, поставила там павильон и лестницу к нему. Но участок принадлежал администрации города, которая обратилась в суд. Об этом сообщают ГУФССП по Иркутской области.
— Даже после того, как судебные приставы отправили сибирячке постановление в заведении исполнительного производства, она все равно решила стоять на своем и не снесла строение вовремя, — говорят в ведомстве.
Женщина продолжала игнорировать требование суда, тогда ее привлекли к административной ответственности. Только после этого она снесла конструкцию и лестницу.