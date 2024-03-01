Жительницу Иркутска заставили снести торговый ларек

Жительница Иркутска установила торговый ларек на чужой земле. Занять территорию она решила самовольно, поставила там павильон и лестницу к нему. Но участок принадлежал администрации города, которая обратилась в суд. Об этом сообщают ГУФССП по Иркутской области.